イランメディアは2日、イランがアメリカに対し、レバノンを含む全ての戦線での戦闘終結を盛り込んだ包括的な計画を送付したと報じました。タスニム通信によりますと、イランはレバノンを含む全ての戦線での戦闘終結を盛り込んだ包括的な計画をアメリカに対し送付したということです。停戦の延長ではなく、30日以内の「戦闘終結」を目指すべきだと主張していて、14項目にわたる計画にはアメリカが海上封鎖を解除することや、軍を周