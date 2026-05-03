お笑いコンビ・爆笑問題がＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」が３日、放送され、元衆院議員の杉村太蔵氏が生出演した。冒頭から旭川動物園での死体遺棄事件を取りあげたが、旭川市出身の杉村氏はＶＴＲを見ながら沈痛な表情。旭川平和通商店街振興組合の代表理事を務めており、コメントを求められると「市民の皆さんが応援したいって、ホント全く同感でね」と強調し、郷土愛をあふれさせた。「ちょうど旭川は桜前線