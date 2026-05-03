日本テレビを今年３月末で退社し、フリーに転身した岩田絵里奈アナウンサーがＴＢＳ系「人生最高レストラン」にゲスト出演。極楽とんぼの加藤浩次から「封印」させられたことを明かした。岩田アナは、加藤がＭＣを務めていた日テレの朝の情報番組「スッキリ」で２年にわたって共演。加藤は当時に印象について「（自身を）若干ナメてたと思う。隙あらば、モノマネやろうとするわけよ。オレ怒った記憶あんの」と暴露。岩田アナも