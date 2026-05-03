現在、急激な物価高への対応策として「給付付き税額控除」の導入が検討されています。日本では、過去にも複数の定額減税や給付金政策が実施されてきましたが、施行後の実際的な政策効果について、政府が公式の評価を示した例はほとんどありません。なぜ政府は効果検証を行わないのでしょうか。その背景と、今後導入が見込まれる「給付付き税額控除」の課題を整理します。減税・給付政策の規模と歴史給付付き税額控除の導入が議論さ