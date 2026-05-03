故・愛川欽也さん（享年80）の妻で“ケロンパ”の愛称でも親しまれるタレント・俳優のうつみ宮土理が、3日までに自身のインスタグラムを更新。春バラが咲き乱れる自宅ガーデニングを披露した。【写真】「家の薔薇たちでーす!!」春バラが咲き乱れる自宅ガーデニング披露のうつみ宮土理うつみは「咲きました〜家の薔薇たちでーす!!」と、丹精込めて育てた庭の様子を公開。「大輪のローズ色の薔薇」など、見事に開花したバラの写