「パドレス−ホワイトソックス」（２日、サンディエゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が四回の第２打席で右翼ポール際へ特大ファウルを放ち、敵地が大きくどよめく珍シーンがあった。四回先頭の第２打席。キングが投じた初球のシンカーを完璧に捉えたかに思われた。ただややタイミングが早かったのか、打球は右翼ポールの外側に。打席で体を傾けながら打球を見つめた村上。惜しくもファウルとなったが、十分すぎる飛距離