タレントつるの剛士（50）が3日にインスタグラムを更新。4月27日、亡くなったことが発表されたMETALLICA公認トリビュートバンドとして知られるHATTALLICAのリーダーでギタリストのKirz Hammettさんをしのんだ。つるのは「METALLICA公認、日本が誇るトリビュートバンドHATTALLICAのスーパーギタリスト、kirz hammettことカーズ。昨日までの日々、なんとか紛れ紛れ来ましたがついにこの日を迎えてしまいました。まったく実感もわかな