自分亡きあとの家族が、遺産をめぐって揉めるのはつらいこと。では、もしも家族間に「問題の火種」がある場合はどうしたらいいのでしょうか。『50代から始める終活 「争族・不動産」対策』から一部を抜粋し、具体的な事例をもとに解説します。実家だけは、同居している長男家族に遺したい――不仲の長女を抱える〈77歳・父〉が考えた相続対策実家だけは長男に遺したい妻亡きあと、長男家族と実家で同居する利夫さん（77歳・仮名）