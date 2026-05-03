中小企業の経営者不足を背景に、中小企業M&Aの支援業者が急増しています。しかし、日本の中小M&Aの業界は世界的に見ても特殊であることから、経営者はその歴史的背景や支援業者の特徴を理解しておくことが望ましいといえます。本記事は『オーナー経営者はなぜ事業承継M&Aで失敗するのか』から一部を抜粋し、日本の中小M&A業界の歴史や特徴を解説します。実は特殊な日本の中小M&A業界M&A市場の成長性を見込