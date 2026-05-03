「伝統的な資産」として位置づけられている株式ですが、株式への投資でどのようにして利益を得るのでしょうか。本記事では『富裕層のためのオルタナティブ投資の教科書』から一部を抜粋し、「株式投資」の仕組みと特徴について平易に解説します。伝統的な資産…株式投資■株式とは株式とは、企業が資金調達を行うために発行した証券のことをいいます。株式を英語でShare（意味：分ける）といいますが、まさに会社の持ち分を小口に