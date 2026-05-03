レスリング選手の藤波朱理さん（22）が5月2日までにインスタグラムを更新。プライベートを満喫しているオフショットを披露しています。【写真】藤波朱理さん、阿部詩さん、村上茉愛さんの仲良し3人組藤波さんは、「少し前に大好きな2人とサウナに行ってきた思い出最高の旅でした」とつづり、複数枚の写真をアップしました。パリ五輪では女子53キロ級で金メダルに輝いた藤波さん、東京五輪女子52キロ級で金メダルの阿部詩さん（25