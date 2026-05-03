タレントの鈴木奈々さんが5月2日までにインスタグラムを更新。現在の身長と体重を公表しました。【写真】 鈴木奈々さんと「最近60歳になったお父さん」と2ショット鈴木さんは、「最近ふっくらしたねって言われます」とはじめ、自身がイメージモデルを務める下着を着用した写真をアップ。「身長154センチ体重52キロです」とつづり、ハッシュタグでは「#下着モデル」「#今の体型も好き」「#健康的な身体づくり」と添えました。投稿の