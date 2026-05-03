筆者撮影(以下同）赤ちゃんや小さいお子さんがいるママは、子どもにつきっきりになることもあり、調理の時間を確保するのも難しいですよね。寝ている間が絶好のチャンスになりますが、時間が短いと中途半端になることも。そこで今回は、赤ちゃんが寝ている間に作ることができるおかずやスープ、そして癒しになるドリンクを紹介していきます。カフェイン0。水出し5分のフルーツティーママたちの気分転換や水分補給にもなる、香り豊