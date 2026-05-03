依頼者の望む香りをつくりだす天才調香師、小川朔さく。嗅覚が鋭いがゆえに人と距離を置く彼をめぐる物語、千早茜さんの『透明な夜の香り』は人気を博し、続編『赤い月の香り』が発表された。このままシリーズが続くのかと思いきや、第三作となる新刊『燻る骨の香り』でシリーズ完結だという。前二作の前日譚が描かれる本作について、作品世界について、著者の千早茜さんはどんな思いを抱いているのか。執筆の背景をう