バスや鉄道の利用が難しい「交通空白」が各地で拡大している。学生や高齢者など車を持たない交通弱者の生活の足が失われかねない事態に、国は危機感を強める。限られた輸送資源の活用に取り組む地域もあり、国土交通省は持続可能な地域公共交通の実現に向けた法律改正案を今国会に提出するなど、対策に本腰を入れている。（小池和樹、日下翔己）地域の足に人口減少や高齢化が進む岐阜県白川町中心部のＪＲ白川口駅。新学期が始