NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。日本ハムは古林睿煬(グーリン ルェヤン)投手の出場選手登録を抹消しました。台湾出身の古林投手は、前日のオリックス戦に今季初先発。シーモア選手に本塁打を浴びるなど、4回2失点で降板となりました。今季は5試合のリリーフ登板を含め、6試合で0勝1敗、1ホールド、防御率5.40の成績です。再登録は5月13日以後に可能。