気象庁は、さきほど午前11時に、奄美地方で梅雨入りしたとみられると発表しました。奄美地方では、この先も前線の影響で曇りや雨が続く見込みで、気象庁から梅雨入りの発表がありました。平年より9日、昨年より2日早い梅雨入りです。本格的な大雨シーズンを迎えますので、災害への備えをお願いします。