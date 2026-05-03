安倍晋三元首相の妻、安倍昭恵さん（63）が3日、生島ヒロシ（75）がパーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）に出演した。人との接し方について聞かれ、昭恵さんは「平等ではいたいと思います。でも、すごく変な人が好きなので、変わった人に寄っていくんです。エリートはちょっと苦手、エリートに見えても変な趣味を持っているような人に寄っていく」と話した。生島が「お酒はどれくらい