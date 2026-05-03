プロボクシングの中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が３日、自身のインスタグラムを更新。２日に東京ドームで行われたスーパーバンタム級世界４団体統一王座戦で、統一王者・井上尚弥（大橋）に敗れプロ初黒星を喫した一戦を振り返った。リング上で尚弥と対峙する写真を公開し「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！そして井上選手ありがとうございました！東京ドームのリングとても楽しかったです！」と感謝をつづった。試合後は左目