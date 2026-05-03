あと一品欲しいときに ほうれん草を大量に茹でたあと、味付けに困ったことはありませんか？醤油だけをかける「おひたし」ばかりではすぐに飽きてしまいます。味付けを工夫すれば味が変わり、レシピのレパートリーが増えるのでおすすめです。 味付けをしたまま冷凍すれば、料理にあと一品欲しいときに大活躍しますよ。今回は、ほうれん草だけでできる作りおきレシピを紹介します。 ごま油でコーティングするのがポイントかつお