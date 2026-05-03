◇出場選手登録【ロッテ】毛利海大投手【阪神】井坪陽生外野手【巨人】堀田賢慎投手◇同抹消【日本ハム】古林睿煬投手【西武】武内夏暉投手【ロッテ】S・ロング投手【阪神】浜田太貴外野手【巨人】又木鉄平投手【広島】F・ターノック投手