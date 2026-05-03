モデルでレースクイーンとしても活動する戸沢里美（23）が2日夜、自身のインスタグラムを更新。超ミニ・コスチュームの見返りショットを披露した。「いよいよ明日からsuperGTrd.2富士3時間レースですストーリーにスケジュール載せてるのでチェックお願いします」とつづり、「LEONRACINGLADY」の超ミニ・コスチュームの見返りショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「さとみちゃんキレイコスいい