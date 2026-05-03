封鎖状態のホルムズ海峡とトランプ米大統領の唇を描いた看板＝2日、イラン・テヘラン（AP＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米ニュースサイト、アクシオスは2日、イランが戦闘終結に向けて米国に新たに示した提案は14項目からなると報じた。レバノンを含む戦闘終結やホルムズ海峡開放、イランの港湾封鎖解除を巡る交渉の期限を1カ月に設定。まとまれば、さらに1カ月かけてイランの核問題を交渉する内容だとしている。