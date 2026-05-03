元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖（49）が3日までに自身のインスタグラムを更新し、大物俳優らとの記念ショットを披露した。4月26日まで舞台「ガールズ＆ボーイズ」に出演していた真飛は、「嬉しい 嬉しいお客様が…」と書き出すと、豪華俳優陣らとの集合ショットなどをアップ。「1枚目…右から、稲垣吾郎さん、高橋克典さん、水谷豊さん、相島一之さん、内田英治監督」と紹介した。「偶然だったのですが、何とも