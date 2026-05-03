編集部 合併症である多発性筋炎の治療はどのよう進めていくと説明がありましたか？ 牧野さん こちらも同じくにステロイドを使っていました。CKという炎症反応の数値が、筋炎のみ発症している人に比べて低かったため、この治療で痛みの緩和があると言われました。もし、まったく効果がなかった場合は、ステロイドパルス点滴に変更するといった説明がありました。効果が出てきた時点で様子を見ながらリハビリをして、筋力を戻