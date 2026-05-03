13歳で「橋本病」、15歳で「全身性エリテマトーデス（SLE）」と診断され、小児期から長年にわたり難病と向き合ってきた瀬戸さん。多感な時期の闘病は、本人や家族に大きな葛藤をもたらしました。子ども時代の過酷な体験を乗り越え、現在は支援者として活動する瀬戸さんが、患者本人や家族に必要な心のケアや社会的サポートの重要性について、発症当時の具体的なエピソードを交えて語りました。 ※本記事は、個