開催：2026.5.3 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 3 - 2 [ドジャース] MLBの試合が3日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとドジャースが対戦した。 カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。 3回裏、3番 アレク・バールソン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベ}