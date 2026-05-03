焼肉の美味しさの差は、肉の質よりも火の扱いで生まれる。いきなりタン塩を焼いたり、何も考えずに網の中心に肉を置いたりする行為は、焼肉をまずくする典型的なNG例だ。年間100軒以上の焼肉店に通う筆者が、肉汁をジュワッと閉じ込める新しい焼き方を提案する。※本稿は、焼肉作家の小関尚紀『知ればもっと美味しくなる！大人の「牛肉」教養』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。焼肉の上手な火入れは焼き台の特性を知