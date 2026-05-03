５月２日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第１節で、白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表がレバノンと対戦。序盤から怒涛のゴールラッシュを披露し、前半で７点を奪うと、後半にも６ゴールを挙げ、なんと13−０で大勝した。力の差は明らかだったとはいえ、この衝撃のスコアに韓国メディアは驚愕。『OSEN』は「『日本育成システムの威厳』。シュート数は59−０だと？ 日本サッカーは狂っている