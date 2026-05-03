神戸市で集合住宅の一室が燃える火事があり、男性1人が死亡しました。 5月2日午後4時半すぎ、神戸市兵庫区下祇園町の集合住宅の住民から「3階の一室から煙が出ている」と消防に通報がありました。 消防などによりますと、消防車など13台が出動し、火は約30分後に消し止められましたが、火元の部屋の16平方メートルが焼けました。 また、部屋からは成人男性1人の遺体が見つかったということです。 警察によりま