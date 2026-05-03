５月３日朝、徳島県鳴門市にある鳴門競艇場内で男性の遺体が見つかりました。警察は事故と事件の両面で捜査しています。 ３日午前７時３６分ごろ、鳴門市撫養町大桑島にある鳴門競艇場の職員から「レースコース内に人が浮いている」と警察に通報がありました。 警察によりますと、競艇場にあるレースコース内に男性の遺体が見つかったということです。 持ち物から６０代の男性とみられるという