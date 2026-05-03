元競走馬と触れ合うことができる新スポット 長い人は12連休にもなる今年のゴールデンウィーク。今回は、観光の新スポットとして注目されている、去年4月にグランドオープンした引退競走馬たちと触れ合える観光牧場を取材しました。 【写真を見る】四季を彩る名所「メタセコイア並木」優雅に進む幌馬車 実は、競馬を引退した後に“生きて”「第二の馬生」を過ごすことができる馬はそう多くないといいます