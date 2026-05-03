○カージナルス3−2ドジャース●＜現地時間5月2日ブッシュ・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが2カード連続の負け越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場するも、3試合連続のノーヒット。先発登板した佐々木朗希投手（24）は6回3失点という投球で今季3敗目を喫した。今季初勝利から中6日でマウンドに上がった佐々木。1・2回のピンチを無失点で切り抜けるも、3回裏の先頭ヘレラ、3番バールソン