Photo: 街角レモン ROOMIE 2023年2月14日掲載の記事より編集・転載確定申告の季節がやっと終わりましたね。個人事業主3年目になりますが、初年度はあまりの準備不足に撃沈した思い出が……。そこで昨年から導入したとある領収書ファイルが、確定申告の手間をグッと減らしてくれたんです。使い勝手バツグンな領収書ファイルそれがこちら、キングジムの「スキットマン 領収書ファイル」です。