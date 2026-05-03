卓球の世界選手権団体戦（２日、英ロンドン）で、早くも黒星を喫した男子中国代表に対し、自国メディアから厳しい声が上がっている。男子リーグ戦は中国など世界ランキング上位７チームと開催国のイングランドにとって、シード順を決める戦い。中国は初戦でイングランドを３―０で下すも、２戦目は韓国に苦戦を強いられた。王楚欽を温存した一戦は１―３で敗れて通算成績を１勝１敗とした。負けても次戦があるとはいえ、中国