猫が飼い主の『視界を遮って座る』ときの心理 1.「自分を見てほしい」アピール 視界を遮る理由として多いのは、「注目してほしい」という気持ちです。猫はマイペースな印象がありますが、信頼している相手にはしっかり甘えようとします。 飼い主が何かに集中しているときは、猫にとって「自分に意識が向いていない状態」です。すると「こっちを見て」と言わんばかりに視界に入り込もうとします。