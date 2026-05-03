『お客様は神様』という言葉がありますが、時にはその言葉を盾にした理不尽な要求に、心が折れそうになることもありますよね。今回は、筆者の友人が学生時代に体験したエピソードを聞かせてくれました。 突然のクレーム客 大学生の頃、私は週に何度か叔父の営むクリーニング店を手伝っていました。 叔父はこの道30年のベテランで、丁寧な仕事は近所でも評判。チェーン店には決して負けない、職人