ニューカッスルが鎌田大地に注目イングランド1部クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地は現地時間5月1日、ポーランドで行われたUEFAカンファレンスリーグ準々決勝第1戦のシャフタール・ドネツク戦（3-1）に先発出場。1ゴール1アシストの活躍で勝利に大きく貢献した。英メディア「フットボール・インサイダー」は「鎌田は衝撃を与えた」と綴り、その出色のパフォーマンスを高く評価している。試合は鎌田の独壇場となった。1-1