今日は８鞍に騎乗します。まずは１０Ｒのヤマノキングを。新年度で重量が軽くなったこともあり、前走は山（第２障害）を下りてからも気分良く歩いて勝利。しまいの脚もしっかりしていました。組は上がりますが、前走と同じ斤量ならチャンスはありそう。極端に軽い馬場は得意ではないので、できれば雨は降らないでほしいです。１１Ｒスーパージョッキー賞はクロコトブキに騎乗。近３走は３、１、３着と安定しています。以前より