昨年１２月にデビュー５周年を迎えた９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」の進化が止まらない。昨年に全メンバーが２０代となり、パフォーマンス力も向上中。６月には自身２度目のドーム公演を東京と大阪で開催する。葛藤もあったというコロナ禍のデビューからさまざまな経験を積んで成長を遂げた９人が、これまでの活動を振り返りながら今後目指す場所などについて語った。（松下大樹）多くの人の記憶に刻まれる「縄跳びダ