◆チャーチルダウンズＳ・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート１４００メートル）日本から参戦した坂井瑠星騎手＝栗東・矢作厩舎＝騎乗のテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）が、後続に３馬身１／４差をつける圧勝。Ｇ１初挑戦で本場の壁を打ち崩す大金星を挙げた。勝ち時計は１分２０秒４９。１１頭立ての８番ゲートから五分のスタートを切ったテーオーエルビスは、向