東京ドームで行われたプロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥＝大橋＝と、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人＝Ｍ・Ｔ＝との一戦でラウンドガールを務めた美女が話題を集めている。試合後、自身のインスタグラムで「ラウンドガールデビューしました」と報告したのは、モデルでタレントの細川愛倫（あいりん）。「オーディションで決まったときはわたしがっ？！と半信半疑だったけど、すっご