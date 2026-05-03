「カージナルス−ドジャース」（２日、セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手が八回の第４打席で空振り三振に倒れ、今季ワーストの１４打席連続無安打となった。左腕ロメロとの対戦。初球、２球目としっかりボール球を見極めた。３球目のスライダーは浮いてきたが見逃し、４球目のスライダーはきっちりと見送った。カウント３−１からの５球目、内角のシンカーをスイングするもファウルに。フルカウントとなり、最後はス