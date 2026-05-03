◇ナ・リーグドジャース2―3カージナルス（2026年5月2日セントルイス）ドジャース・佐々木朗希投手（24）が2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に先発。6回104球を投げて5安打3失点、4奪三振3四死球で、3点ビハインドの状況で降板した。チームは2―3で敗れ、佐々木は3敗目（1勝）を喫した。初回、2回はいずれも2走者を背負いながらも、ピンチで空振り三振を切り抜けていたが、3回につかまった。先頭のヘレラにボ