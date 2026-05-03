第3ラウンド、17番でイーグルパットを決める勝みなみ。通算10アンダーで3位に浮上した＝エルカマレオンGC（共同）【プラヤデルカルメン（メキシコ）共同】米女子ゴルフのリビエラマヤ・オープンは2日、メキシコ・プラヤデルカルメンのエルカマレオンGC（パー72）で第3ラウンドが行われ、4位で出た勝みなみが69と伸ばし、通算10アンダー、206で首位と4打差の3位に浮上した。岩井明愛、原英莉花は通算1アンダーで21位、渋野日向