元NHKのフリーアナウンサー和久田麻由子（37）が2日、2度目の放送となった、メインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材news LOG」（土曜午後10時）に生出演。ゴールデンウィークの過ごし方を明かした。番組中盤の天気コーナー後、一部の日や地域で雨天予報も出ているゴールデンウィークの過ごし方の話題に。民間調査で、今年のゴールデンウィークの過ごし方について「予定なし」が41.2％で最も多く、次いで「自宅