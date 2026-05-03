歌手加藤登紀子（82）は3日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。政府が先月27日、国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた有識者会議の初会合を開いたニュースを受けて、「今の議論を聞いていると恐ろしい」と、危機感をあらわにした。初会合には、高市早苗首相や関係閣僚のほか、佐々江賢一郎元外務次官ら15人の有識者が出席。高市首相は「国家の命運を左右する取り組み」と強調した。今後は、