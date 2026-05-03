リヴァプールのスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクは、鼠蹊部の怪我のため第35節マンチェスター・ユナイテッド戦を欠場するようだ。英『Daily Mail』など複数のメディアが報じている。イサクは今季、コンディション不良に悩まされている。12月に足を骨折したのち、先月ようやくチームに復帰したばかり。今回の怪我のタイミングはアルネ・スロット監督にとっても、本人にとっても最悪だと『Daily Mail』は伝えた。FWウーゴ・