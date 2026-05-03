北海道・釧路警察署は2026年5月2日、傷害の疑いで釧路市芦野3丁目に住む土木作業員の男（32）を傷害の疑いで逮捕しました。男は2日午後1時半前、釧路市武佐1丁目の路上で男性（10代後半）に対して胸ぐらをつかむなどの暴行を加え、けがをさせた疑いです。男性は男の交際相手の息子で、くちびるや首に擦過傷を負い、軽傷だということです。男の交際相手の女性が「交際相手と息子がもめている」と警察に110番通報し、男は駆け付けた