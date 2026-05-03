北海道・釧路警察署は2026年5月2日、傷害の疑いで釧路市芦野3丁目に住む土木作業員の男（32）を傷害の疑いで逮捕しました。男は2日午後1時半前、釧路市武佐1丁目の路上で男性（10代後半）に対して胸ぐらをつかむなどの暴行を加え、けがをさせた疑いです。男性は男の交際相手の息子で、くちびるや首に擦過傷を負い、軽傷だということです。男の交際相手の女性が「交際相手と息子がもめている」と警察に110番通報し、男は駆け付けた
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中学生妊娠 相手は「逃げます」
- 2. 渋谷駅で人身事故 女性が死亡
- 3. ドンキ「1.1万円自転車」が物議
- 4. ハンマー殴打容疑 男は送検拒否
- 5. 冷蔵庫なし 元TBSアナ3億円地獄
- 6. 振動器具…元アイドル性被害証言
- 7. 井上尚弥、中谷潤人に判定勝ち
- 8. 卵子凍結補助 35歳までに制限へ
- 9. 新制度案 福間女流五冠が語った
- 10. 目がマズい…渡部建の異常な状況
- 1. 中学生妊娠 相手は「逃げます」
- 2. 渋谷駅で人身事故 女性が死亡
- 3. ハンマー殴打容疑 男は送検拒否
- 4. 振動器具…元アイドル性被害証言
- 5. 卵子凍結補助 35歳までに制限へ
- 6. 新制度案 福間女流五冠が語った
- 7. 水酸化ナトリウムを食べさせ火傷
- 8. ハンマー殴打 被害少年の親の声
- 9. 「群馬パスポート」即日受付終了
- 10. 豊橋〜伊勢 直線ルートの「罠」
- 1. 2年前に漏洩 BeRealの謎解く闇
- 2. 85歳元自民ドン出演 ネット騒然
- 3. コスパ最高 松のや朝定食を堪能
- 4. 独身偽装で慰謝料…対応迷う母
- 5. 小6遺棄 いまだ残る最大の「謎」
- 6. 自衛隊「ドクロ」ロゴに批判殺到
- 7. 安倍元首相「人たらし」の実態
- 8. 真面目な先生も…17年間児童盗撮
- 9. 日本で奇跡の出会い 韓国人感動
- 10. 外交史料館 入場者数が大幅増
- 1. 古い建物に幽霊 加科学者が調査
- 2. 60年動かぬ人工衛星から電波信号
- 3. 北朝鮮国民 平壌訪れ「別世界」
- 4. イラン、数週間で石油貯蔵満杯か
- 5. トランプ氏「障害」指摘する声も
- 6. 中国 日本は渡航先人気圏外に
- 7. メキシコでミスコン美女殺害事件
- 8. 首都の施設閑散 露経済の苦境
- 9. 米大統領「敵対行為は終結した」
- 10. ブリトニー DUI容疑で起訴された
- 1. 「体にいい」と食べ続け…激痛
- 2. 離婚決意「即家出る」のNGな訳
- 3. 「鼻うがいはやめて」医師が警告
- 4. マリオ新作 任天堂ルール変えた
- 5. 「孫は可愛いけど」帰省に本音
- 6. しんぱち食堂 思わぬ弱点が浮上
- 7. iDeCoに「また改悪」懸念を指摘
- 8. 崎陽軒チャーハンからエビ消えた
- 9. 車に「ナゾの石」盗難のサインか
- 10. 子どもが算数苦手 原因は親か
- 1. 【Amazon GW スマイルSale】ロゴス（LOGOS）が最大43%OFFに
- 2. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 3. Amazon音楽聞き放題が3カ月無料
- 4. グンゼのインナーが最大55%OFFに
- 5. Uberで月売上127万円の背景解説
- 6. LINE 送信取り消しの制限時間
- 7. GWに映画館で観たい作品4選＋α
- 8. 洋菓子店の倒産 板挟み状態に
- 9. インスタント麺など最大43%OFFに
- 10. バックパックがAmazonで42%OFFに
- 11. モンベルがAmazonでセール価格に
- 12. 新ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が発表！6.8インチ有機ELやDimensity 8500 Extreme、高温・高圧防水、耐衝撃など
- 13. GoogleのAIが黒人を「ゴリラ」と分類した事件から8年が経過してもGoogle・Apple・Amazon・MicrosoftのAIはゴリラのラベル付けを避けている
- 14. この春登場した「クセ強スマホ」
- 15. 出るぞ出るぞ 噂のAppleグラス
- 16. THE NORTH FACEが最大45％OFFに
- 17. AI大学が「Codex」を徹底解説
- 18. 下村企販がAmazonで最大34%OFFに
- 19. サーモスがAmazonで最大33%OFFに
- 20. PS5でLinux環境作るプロジェクト
- 1. 尚弥の速さに「人間じゃない」
- 2. 井上vs中谷の一戦 著名人ずらり
- 3. 井上尚弥の入場 布袋寅泰が演奏
- 4. 中谷 骨折の疑いも「異常なし」
- 5. 村上宗隆活躍で「手のひら返し」
- 6. 尚弥に賛辞「最高水準の激闘」
- 7. 池江璃花子 闘病中の支えの存在
- 8. 井上VS中谷戦でまさかの居眠り?
- 9. 井上拓真 大差の判定で初防衛
- 10. 尚弥 1600万超の「勝者の証」GET
- 1. ドンキ「1.1万円自転車」が物議
- 2. 冷蔵庫なし 元TBSアナ3億円地獄
- 3. 井上尚弥、中谷潤人に判定勝ち
- 4. 目がマズい…渡部建の異常な状況
- 5. 渡部建「相席食堂」出演NGの理由
- 6. 森圭介アナ 数カ月で番組離脱か
- 7. 出産報告から一夜 ニコルが決意
- 8. 震えて眠れ 石丸氏が番組Pを批判
- 9. 「日村から連絡ない」さんま心配
- 10. 中谷に骨折の疑い 会見切り上げ
- 1. 「置き配」の過酷な現実を描く
- 2. 会計時に消える義父母に限界
- 3. 働くママの約7割 気持ちが限界か
- 4. UNIQLO マンガUT第2弾発売へ
- 5. セリアの「ぷくぷくシール」
- 6. ZARAのドット柄ブラウスに注目
- 7. 編集者が作った便利バッグ 発売
- 8. ハズさない大阪お土産3選紹介
- 9. 運気が上がるときの「前兆」とは
- 10. 「サテンワンピ」着こなしテク