タレントのつちやかおりが2日に自身のアメブロを更新。出演した舞台のお疲れ様会で、夕方から翌朝まで飲み続けたという衝撃のエピソードを明かした。【映像】つちやかおり、美ボディーあらわな水着ショットこの日つちやは、出演している舞台「おばドルゆみこ2026」のお疲れ様会が開かれたことを報告し、打ち上げでの集合ショットを複数公開。1次会から始まり、2次会では新橋のカラオケ店で盛り上がったという。しかし、これだ